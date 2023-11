Nad Brdą w Bydgoszczy powstaje nowe osiedle. Do 2030 roku będzie 7 budynków

Aktualnie na miejscu powstaje 7-piętrowy budynek, w którym dostępnych będzie 149 mieszkań. Niedawno deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań. – Wykonany jest już wykop, wylane są fundamenty i stawiane są mury. Przekazanie mieszkań dla I etapu inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2025 r./pierwszy kwartał 2026 r. – informuje nas Marta Łaszkiewicz, specjalistka ds. marketingu z firmy Grupa Deweloperska PRES.

Od początku plany inwestycyjne są dużo większe. Kompleks budynków wielorodzinnych ma powstać na powierzchni blisko 13 000 metrów kwadratowych. Osiedle ma korzystać z takich innowacyjnych rozwiązań jak m.in. stacja uzdatniania wody, fotowoltaika na dachach zasilająca części wspólne, wykorzystanie wody deszczowej do podlewania, stanowiska zewnętrznego do ładowania samochodów elektrycznych oraz możliwości doprowadzenia do każdego stanowiska instalacji do ładowania aut.