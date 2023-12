Pierwsza gwiazdka, czyli... planeta. Co najpierw rozbłyśnie na niebie 24 grudnia? Michał Sierek

Prawdopodobnie pierwszym obiektem (nie licząc Księżyca), który po zachodzie zobaczy większość z was, będzie Jowisz Michał Sierek/archiwum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Gdy na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, to znak dla domowników, że czas zasiadać do wigilijnej kolacji. To jeden z najbardziej znanych zwyczajów, który nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej - zwiastującej przyjście na świat Syna Bożego. Jaki obiekt jako pierwszy (jeśli pogoda na to pozwoli) powinniśmy ujrzeć w niedzielę, 24 grudnia 2023 roku?