Lotto - te liczby losowano najczęściej przez ostatnie 10 lat. Statystyki losowań

Szukasz statystyk losowań Lotto? Mamy dla ciebie zestawienie z ostatnich ponad 10 lat. Oto jak często losowane były liczby od 1 do 49 od początku października 2013 do końcówki października 2023 roku (1578 losowań). Co ciekawe, najrzadziej losowana liczba w ciągu ostatnich 10 lat pojawiała się 168 razy, a najczęściej losowana liczba - aż 223 razy. Różnica jest więc dość spora. Przejdź do galerii, by sprawdzić statystyki za ten okres. ▶▶

Archiwum Polska Press