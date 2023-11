Otwieramy mosty, czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek - komentuje Jarosław Reszka

Trzy ostatnie dni ubiegłego tygodnia spędziłem daleko od Kujaw i dlatego wrażenia związane z otwarciem nowego mostu nad Brdą pomiędzy Kapuściskami i Bartodziejami mogłem jedynie lizać przez szybkę mojego smartfonu, wyświetlającego bydgoskie newsy.

W poniedziałek jeszcze przed pracą postanowiłem nadrobić zaległość i przejechać się nową przeprawą. Nie zdążyłem. Kto sobie wyobrażał, że nowy most spowoduje, że przez rzekę będzie się przejeżdżało szybciej, szybko dojdzie do wniosku, że logika czasem wiedzie człowieka na manowce, a w każdym razie wiedzie tam kierowcę w Bydgoszczy.

Do nowego mostu chciałem otóż dotrzeć od ulicy Fordońskiej, przejechawszy wcześniej starym mostem, konkretnie Pomorskim. I co się okazało? Kolejka samochodów zmierzających na ten most, mimo że była to godzina prawie jedenasta, a więc dawno po porannym szczycie, zaczynała się dobre 200 metrów przed rondem Toruńskim. Otwarcie nowego mostu drogowcy połączyli bowiem ze spowalniającym ruch początkiem jakieś remontowej dłubaniny na moście starym. Przeciśnięcie się do ronda Fordońskiego zajęło mi w związku z tym ze 20 minut więcej niż wcześniej w tym miejscu i o tej porze, toteż dalszy ciąg krajoznawczej wycieczki musiałem odłożyć na później.