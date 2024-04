Frymark Bydgoski czeka przeprowadzka – lokal pilnie poszukiwany. Bydgoskie Centrum Finansowe ma nowego właściciela

– Na pewno kilka najbliższych tygodni spędzimy jeszcze w tym miejscu. Gdy znajdziemy nową lokalizację, na pewno będziemy o tym szeroko informować – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Piotr Jarecki, współzałożyciel Frymarku.

– Trudno przenieść się z tygodnia na tydzień, czy nawet miesiąca na miesiąc, do innego miejsca. Przystosowanie nowego lokalu musi trochę potrwać. Doceniamy duży odzew naszych gości, ale część propozycji jest nierealna. Nie ma opcji, żebyśmy pojawili się w Fordonie, to zbyt daleko dla wielu osób. Centrum to miejsce, do którego dojazd z każdego zakątku miasta jest podobny – wyjaśnia.

– Nasza działalność jest specyficzna. Pojawiamy się tylko 4 razy w miesiącu, nie jesteśmy idealnym najemcą, który opłaci stały czynsz. Naszą ideą nie jest stworzenie bazaru z produktami z hurtowni. W tygodniu zajmujemy się tym, aby wyprodukować dobrej jakości produkty, niespotykane, gdzie indziej, które sprzedajemy w weekend – tłumaczy Piotr Jarecki.