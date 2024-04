W Starym Fordonie wreszcie stanęły publiczne toalety. I to nie byle jakie

W krzakach się nie schowasz, bo... ich nie ma

"Nasze nabrzeże odwiedzane jest przez tysiące mieszkańców. Piękna wiosenna aura sprzyja spacerom. Mamy z dziećmi spędzają godziny na nowoczesnym palcu zabaw. Młodzież i starsi korzystają z dłuższego dnia aby pobyć nad Wisłą. Ruszyły rejsy. Obserwujemy was i cieszymy się niezmiennie że tu jesteście. W tym wszystkim brakuje jednej jakże istotnej rzeczy- wygódki. Dwa miesiące temu spotkaliśmy się w tej sprawie z władzami miasta. Rozmowa była konstruktywna. Szybko ustaliliśmy, że przenośne toalety ustawi Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy, a miejsca zabezpieczy ZDMKiP. W ubiegłym roku wszystko odbyło się bez przeszkód" - czytamy w mediach społecznościowych. - "Wiosna przyszła, a ludzie szukają krzaków. Te jak raz zostały wycięte, lub co gorsza nie mają jeszcze liści, bo nijak się schować na stronie nie można. Mamy problem i to brzydko pachnący. Dzwonimy, piszemy i już, już, za chwilę, może po majówce, a może kiedyś. No chyba że przyjdą śniegi i pingwiny powrócą, to każdemu przejdzie ochota przyjeżdżać w tę stronę, bo na stronę liczyć nie można. Nasze Stowarzyszenie czasami jest bezsilne. Można poświęcać czas, angażować się, zabiegać, pisać, dzwonić i guzik z tego wychodzi."