W Starym Fordonie nad Wisłą powstaną miejsca do grillowania. Wracają też rejsy łodzią "Wiślana"

- Na tym odcinku powstanie około czterech-pięciu miejsc na grille - zapowiedział Rafael Prętki, prezes zarządu SMSF. Będą to kamienne kręgi, na których będzie można ustawić sobie grill, a nawet rozpalić małe ognisko. - W tym roku zgłosimy do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, aby nad tymi miejscami powstały takie małe wiatki, zadaszenia, na złą pogodę albo na gorące, gorące lato - zapowiedział Prętki.

Po rozmowach z urzędnikami Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu obwieściło, że nad Wisłą powstanie miejsce do grillowania.

Toalet jak nie było, tak nie ma

Od ub. roku SMSF stara się, żeby w tym miejscu zostały ustawione przenośne toalety. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że w ostatni weekend nad Wisłę w to miejsce przyszły tysiące ludzi, ale toalet dalej nie ma. Prezes SMSF zauważa: - To jest takie trochę urzędnicze przeciąganie, bo to już dawno powinno być załatwione, ale nie odpuszczamy.