Osiem nowych Swingów przyjechało już do Bydgoszczy. Konstale znikną z torów do 2025 roku OPRAC.: Jakub Kisiel

Wszystkie zamówione tramwaje będą niskopodłogowe, wyposażone w najnowocześniejsze systemy informacji, klimatyzację, wi-fi oraz ładowarki do urządzeń mobilnych. ZDMiKP Bydgoszcz

Do Bydgoszczy trafiło już osiem z dziesięciu zamówionych niskopodłogowych tramwajów typu Swing. Ostatnie dwa pojazdy zostaną dostarczone przez bydgoską Pesę jeszcze w listopadzie. A to nie koniec zakupów, bo do 2025 roku do Bydgoszczy trafi kolejnych trzydzieści nowoczesnych tramwajów.