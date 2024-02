Takie były rowery w PRL-u. Oto popularne modele, które mają wzięcie u kolekcjonerów [zdjęcia]

Jest ekologiczny i stać na niego każdego. Rower to niewątpliwie wygodny i tani sposób poruszania się po okolicy: do szkoły, pracy lub rekreacyjnie. Szczególnie w czasach PRL-u był wyjątkowo popularny. W tamtych czasach nie każdy mógł sobie pozwolić na auto.

W Polsce pierwszy rower – samojazd - skonstruował warszawski malarz Edmund Perl. Był to model z drewna o trzech kołach.

Pierwsza produkcja rowerów w Polsce rozpoczęła się w 1917 roku w zakładzie F. Zawadzkiego. Początkowo było to 17 sztuk, w latach trzydziestych - 60 sztuk dziennie. Wkrótce powstały dalsze wytwórnie prywatne. W 1929 roku powstała Państwowa Wytwórnia Uzbrojenia w Warszawie, która zajmowała się produkcją rowerów marki "Łucznik" na skalę przemysłową. Roczna produkcja w tym okresie to 80 000 sztuk.

Po II wojnie światowej, w 1949 roku, powstała największa polska fabryka rowerów. Była to firma Romet z Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo skupiało kilkanaście zakładów produkcyjnych w Bydgoszczy, Poznaniu oraz Czechowicach-Dziedzicach.