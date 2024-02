"Narodowy program amunicyjny" z Nitro-Chemem? Gen. Skrzypczak o produkcji amunicji w kraju i Bydgoszczy

Wartość umowy wynosi ponad 10 mld zł brutto. Dostawy amunicji przewidziano na lata 2024-2029. To pierwsza umowa wykonawcza do umowy z czerwca, która przewidywała zakup kilkuset tysięcy pocisków artyleryjskich kal. 155 mm różnego typu.

- Powinien powstać "narodowy program amunicyjny", który w ciągu 5 lat dostarczy co najmniej 3-5 mln sztuk amunicji dla artylerii i czołgów. Dziś nie produkujemy w Polsce amunicji, a składamy ją z importowanych komponentów - powiedział były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Jego zdaniem, oprócz modernizacji polskiej armii powinno być rozpoczęcie produkcji polskiej amunicji. Były dowódca wojsk lądowych nawiązał do podpisanej w grudniu 2023 r. umowy na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.

- W mediach pojawiły się informacje, że my produkujemy amunicję. My ją składamy z komponentów, które importujemy. Polska nie ma programu amunicyjnego. Kontrakty, które podpisał m.in. PGZ to amunicja, którą kupimy w ciągu pięciu lat, ale ona starczy na 15 dni walki - powiedział.

Gen. Skrzypczak zaznaczył, że powinien powstać "narodowy program amunicyjny", który w ciągu pięciu lat wyprodukuje nie 300 tys. a co najmniej 3-5 mln sztuk amunicji dla artylerii i czołgów, czyli "zasadniczej masy walczących wojsk w operacji obronnej na terenie kraju".