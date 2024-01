Ładunek termobaryczny z bydgoskiego Nitro-Chemu. Pierwszy taki w Polsce

Testy wypadły pomyślnie

W klasycznej amunicji składniki palne i utleniające, czyli wszystko co jest potrzebne do wybuchu, znajdują się wewnątrz głowicy. W ładunkach termobarycznych część tlenu potrzebnego do spalania składników palnych jest wysysana z atmosfery. Wszyscy, którzy znajdą się w obszarze takiego wybuchu, są zmuszeni do oddychania gorącymi gazami i cząstkami stałymi z gazów, co powoduje poparzenia pęcherzyków płucnych i śmierć. Dlatego prawo międzynarodowe zakazuje stosowania takiej amunicji przeciwko cywilom.

Największe rosyjskie miotacze przenoszą w jednej głowicy nawet 90 kg termobarycznego materiału wybuchowego. Takich rakiet jest 24/30 na wyrzutni, więc salwa powoduje, że strefa totalnych zniszczeń ma powierzchnię wyrażaną w hektarach. - Miotacze stosowane były na masową skalę podczas niszczenia Groznego. W tej chwili armia rosyjska używa ich w Ukrainie. Ograniczeniem przy stosowaniu ciężkich miotaczy jest ich zasięg. Rażą one cel maksymalnie z 6 km, przez co narażone są na przeciwbateryjny ogień przeciwnika – wyjaśnia naukowiec.