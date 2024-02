Operator Hali Targowej w Bydgoszczy ma czas do końca kwietnia na przedstawienie nowej formuły działania

– Sam model biznesowy i to w jaki sposób układała się współpraca pomiędzy najemcami, a operatorem nie leży w gestii oceny miasta. Miasto może rozliczać operatora tylko z dwóch elementów: wykonania oferty i terminowości płacenia czynszu – stwierdził Łukasz Krupa.

– Czynsz jest płacony regularnie. Co do samego funkcjonowania hali, oczywiście nie do końca wypełnia ono to, co jest w ofercie – dodał. Już po rozmowach z prezesem Hali Targowej, zwołano spotkanie z członkami komisji konkursowej. Do wyboru były dwie opcje: zerwanie umowy, co mogłoby wiązać się z długoletnim sporem sądowym lub danie operatorowi drugiej szansy.