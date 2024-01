Hala Targowa w Bydgoszczy od 1 lutego będzie zamknięta. Operator obwinia najemców

– To operator jest bezpośrednią przyczyną obecnego stanu i będzie przyczyną tego, że Hala Targowa w lutym zostanie zamknięta . Oczywiście, w mediach społecznościowych na pewno zostanie to przedstawione jako kolejne nowe, super otwarcie, ale nie przewidujemy tego, że możemy tam zostać – powiedział „Expressowi Bydgoskiemu” jeden z najemców.

Dwie rzeczywistości

Zupełnie inaczej sprawę widzi prezes Hali Targowej, który po naszym artykule, w poniedziałek (22 stycznia) wystosował oświadczenie. – Warto podkreślić i przypomnieć, iż jako jedyna firma podjęliśmy ryzyko przystępując do przetargu na wydzierżawienie obiektu Hali Targowej. Nie był i nie jest to los wygrany w loterii . Wręcz przeciwnie. Wydzierżawienie obiektu wiązało się wyłącznie z dużą odpowiedzialnością, ale też wieloletnim zaangażowaniem (czasowym i finansowym) – pisze Patryk Maćkowiak.

Jako przykład manipulacji wskazuje też podanie kwoty 50 000 zł miesięcznie czynszu (we wpisie czytamy, że taka informacja miała pojawić się w jednej z gazet). – Czynsze to 9-15% wyżej wymienionej kwoty – czytamy. Operator pisze, że 50 tys. to suma wszystkich kosztów, ale u najemcy, który prowadził dwa lokale.

– Stanowczo zaprzeczam informacjom, iż to Najemcy wypowiadają umowy naszej spółce . Po pierwsze umowy nie dopuszczają w ogóle takiej możliwości. Zawarte umowy są na czas określony i nie ma możliwości wypowiedzenia umowy ze strony Najemcy. Wyłączną możliwość wypowiedzenia mamy my jako Wynajmujący – informuje Patryk Maćkowiak.

Jak do tego doszło?

Zdaniem operatora winni są najemcy, którzy nie byli gotowi do prowadzenia biznesu, a „twarde dane pokazują, że branża gastronomiczna jest w dużym stopniu upośledzona” (po uwagach zmienione na specyficzna) . Jako swój błąd prezes hali wskazuje to, że dano najemcom „założyć swoje kapcie” i wejść sobie na głowę.

Hala od 1 lutego będzie zamknięta, ale ma być to okres przejściowy. Przez kilka miesięcy będzie tam prowadzona działalność eventowa . Chętni mogą zgłaszać się do współpracy. – Dzisiaj mimo wszystkiego co nie dobrego się wydarzyło jesteśmy szczęśliwi, że ten etap dobiega końca. Czasami musi się coś skończyć, żeby zacząć coś nowego – lepszego – uważa operator.

Miasto czeka na poprawę

– Pismo jeszcze do nas nie wpłynęło. Niemniej, tak jak wcześniej deklarowaliśmy, nie będziemy podejmować się mediacji między operatorem Hali a najemcami. Wszystkie działania, które zapowiadaliśmy, w tym spotkanie zastępcy prezydenta Łukasza Krupy z operatorem, doszło do skutku. Mamy świadomość, że operator (co dziś publicznie zapowiedział) planuje tymczasowe zamknięcie Hali dla klientów po to, by dokonać niezbędnych zmian, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty obiektu i tym sam do wywiązania się operatora ze wszystkich wymogów konkursu – odpowiada „Expressowi Bydgoskiemu” Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

– Operator terminowo płaci czynsz zatem nie ma twardych przesłanek do rozwiązania umowy. Ponadto, jak wynika z pisma przesłanego do Miasta dziś (22/01/2024 r.), czasowe zamknięcie obiektu ma na celu jego lepszą i bardziej efektywną działalność, również jeśli chodzi o funkcje dodatkowe (handel i działalność eventową). Intencją Miasta było i jest, by Hala tętniła życiem – dodaje.