Operacje nowotworu jelita grubego za pomocą robota Da Vinci już dostępne w szpitalu Jurasza

- Wykonaliśmy już 15 zabiegów z użyciem robota Da Vinci - mówi prof. dr hab. n. med. Maciej Słupski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza. - Do końca tego roku chcielibyśmy wykonać ich co najmniej 100. Ponadto rozpoczęliśmy również zabiegi częściowej resekcji wątroby z bardzo dobrym skutkiem. Pierwszych dwóch chorych już po 48 godzinach mogliśmy wypisać do domu.