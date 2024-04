"Segregatory onkorodzica" już w bydgoskim szpitalu Jurasza. Mają pomóc opiekunom chorych dzieci

"Segregator onkorodzica" zbiera dobre opnie

- Pierwsze chwile w szpitalu po usłyszeniu, że dziecko ma nowotwór są niezwykle trudne - mówi Ewa Majewska, redaktorka naczelna portalu onkorodzice.pl, która jest również onkomamą. - My rodzice czujemy strach o życie dziecka i często nie wiemy, jak przetrwać kolejne dni. Wielu z nas brakuje wskazówek, jak ten czas zorganizować, jak wspierać dziecko, skąd czerpać wsparcie dla siebie i najbliższej rodziny. "Segregator onkorodzica" ma w tym pomóc. Dzięki zebraniu doświadczeń wielu onkorodziców zaprojektowaliśmy go tak, aby najlepiej odpowiadał na potrzeby opiekunów chorego dziecka.

„Segregator onkorodzica” składa się z dwóch części. Co zawierają?

Pierwsza część to karty z najważniejszymi informacjami i wskazówkami, druga - to karty do wypełniania. Na każdej stronie znajduje się kod QR i kieruje na odpowiednie strony portalu onkorodzice.pl, gdzie można znaleźć więcej wiedzy oraz dodatkowe karty do wydrukowania.