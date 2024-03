Operacja rekonstrukcji twarzy z użyciem płata udowego. Pierwsza taka w szpitalu Jurasza [zdjęcia]

Operację przeprowadzono we wtorek 12 marca br., ale dopiero teraz szpital poinformował o jej efektach, ponieważ trzeba było poobserwować pacjenta po zabiegu. W tym konkretnym przypadku była to rekonstrukcja z wykorzystaniem wolnego płata udowego, którym zaopatrzono ubytek twarzy - okolicę policzka, bocznej ściany nosa, podniebienia i wargi górnej, powstałego po usunięciu nowotworu złośliwego.

Pacjent mógł już opuścić szpital. Czeka go teraz rehabilitacja

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystko przebiegło pomyślnie - mówi prof. Maciej Wróbel. - Pacjent zniósł zabieg bardzo dobrze. Przeszczep wgoił się prawidłowo. Oczywiście, nie jest to koniec leczenia . Jednak pacjent, który z dużą niecierpliwością oczekiwał wyjścia do domu, będzie mógł prowadzić dalszą rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

W zabieg rekonstrukcji ubytku twarzy zaangażowanych było kilka zespołów

- Kluczowe momenty zabiegu operacyjnego obejmują przede wszystkim pobranie przeszczepu z zachowaniem struktur naczyniowych oraz zespolenie naczyniowe, czyli odpowiednie połączenie naczyń krwionośnych - w przypadku naszego pacjenta była to tętnica i żyła twarzowa, o średnicy ok. 3 mm - zabezpieczające prawidłowe ukrwienie przeszczepionego płata - mówi prof. Maciej Wróbel.

W zabieg, a konkretnie w jego przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowanych było prawie 30 osób: dwa zespoły chirurgiczne, dwa zespoły instrumentariuszy, zespół anestezjologiczny, wsparcie na bloku operacyjnym oraz wsparcie organizacyjne ze strony sekretariatu.

- Dołączyć do tego trzeba opiekę pooperacyjną, która jest szczególnie ważna we wczesnym okresie po wykonaniu zespolenia naczyniowego, a od której zależy monitorowanie prawidłowego ukrwienia przeszczepionych tkanek - mówi prof. Maciej Wróbel. - W nowych projektach i wyzwaniach ważne jest dopracowanie szczegółów, które w miarę rozszerzania i rozbudowywania programu stają się podstawą do tworzenia protokołów - stąd duże zaangażowanie tak wielu osób.