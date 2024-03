Lekarze specjaliści z woj. kujawsko-pomorskiego wrócili z misji medycznej w Etiopii - zdjęcia

Do stolicy Etiopii Addis Abeby w ramach misji pn. „Polish Medical Team - Helping Hand” polecieli, m.in., neurochirurdzy, urolodzy, ginekolodzy i anestezjolodzy. Organizatorem i kierownikiem misji był - tak jak poprzednio - dr Bizuayehu Mengesha Tegene, anestezjolog pracujący na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. ks. Popiełuszki we Włocławku.