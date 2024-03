Ruszyła akcja "Marzec dla słuchu" w szpitalu Jurasza. Chętnych na badanie sporo

Pierwszego dnia z badań słuchu w klinice skorzystali, m.in., pan Zbigniew i pani Alicja z Bydgoszczy.

- Na badanie słuchu namówiła mnie córka - mówi pan Zbigniew. - Gdy jeszcze pracowałem zawodowo, takie badanie miałem wykonywane podczas badań okresowych. Teraz jestem na emeryturze i po dłuższej przerwie postanowiłem sprawdzić słuch, ponieważ zauważyłem, że muszę ustawiać większą głośność w telewizorze, bo nie wszystko słyszę dobrze.

Pani Alicja także przyszła na badanie za namową córki.

- Z wiekiem słuch się pogarsza, więc warto go skontrolować - mówi bydgoszczanka.

Tymczasem już pierwsza ubiegłoroczna edycja akcji "Marzec dla słuchu" w szpitalu Jurasza pokazała, jak ważne jest badanie słuchu.

- Wtedy badaniami objęliśmy łącznie około 130 osób. To był 10 dni profilaktycznych - mówi prof. Maciej Wróbel. - Pacjentów, którzy zgłosili się do nas na badanie w przekonaniu, że mają całkiem dobry słuch było w tej całej grupy około 15 proc. Osób mających świadomość, że słuch mają gorszy, tylko nie wiedzieli na ile - 25 proc. Pozostali pacjenci, czyli ok. 60 proc. to były osoby, które nie miały świadomości, że mają problem ze słuchem. Trafili do nas za namową głównie swoich bliskich.