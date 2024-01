Odbiór opadów na Bartodziejach w Bydgoszczy opóźniony - auta zastawiły wjazd do wiaty. Pojedynczy przypadek, ale głębszy problem

Te odbierane są tylko dwa razy w miesiącu. Zgodnie z przyjętymi zasadami, odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed planowanym terminem wywozu. W praktyce wygląda to różnie, ale w obecnej sytuacji, na odbiór sporych zapasów mebli trzeba będzie zaczekać do połowy lutego, bo wtedy wypada kolejny dzień odbioru.

– W związku z notorycznym blokowaniem wjazdu do wiaty śmietnikowej firma REMONDIS nie ma możliwości wywozu nieczystości. W przepełnionych kontenerach często grasują szczury. Przypominamy o obowiązku parkowania aut na wyznaczonych miejscach parkingowych i niezastawianiu drogi dojazdowej do wiaty śmietnikowej – zaapelowała do mieszkańców bloków przy Curie Skłodowskiej SM „Zjednoczeni”.

– Apelujemy nieustannie, bo nawet jeśli przemówi do kogoś komunikat, to po pewnym czasie to wypada z głowy i problem zaczyna się od nowa – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Jarosław Skopek, prezes zarządu SM „Zjednoczeni”. Jak dodaje, nie dochodzi do sytuacji, gdy odpady w konkretnym punkcie regularnie nie są odbierane z uwagi na złe parkowanie, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy auta uniemożliwiają wjazd pod różnymi adresami.