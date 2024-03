Nowa tablica pokazująca jakość powietrza na bydgoskich Kapuściskach. Tyle że dane z opóźnieniem

Zauważyli to społecznicy.

Tablica na ścianie budynku Zespołu Szkół Chemicznych przy Łukasiewicza na bydgoskich Kapuściskach to efekt współpracy szkoły z Eneris Proeco, firmą, która na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Zachem prowadzi spalarnię odpadów niebezpiecznych. Tablica na szkole jednak nie pokazuje odczytów stanu powietrza z tego rejonu, ale z... instalacji na dawnym Zachemie.

To nie jest pomiar ciągły

Kaszubowski podkreśla, że nadal będzie zabiegał o to, by w okolicy powstała niezależna stacja pomiaru. - Dzięki Bydgoskiemu Alarmowi Smogowemu mam miernik na balkonie. Dane są przekazywane w trybie ciągłym. Nie mierzą niestety parametrów charakterystycznych dla spalarni i przemysłu - mówi. - Prosiłem p. Bruskiego o wsparcie w tym temacie. Nadal liczę, że będzie w stanie pomóc.

Daniel Kaszubowski, mieszkaniec Kapuścisk i aktywista z Lewicy Razem, mówi: - Bardzo się cieszę, że taka tablica powstała. Ubolewam, iż nie jest to pomiar ciągły i automatyczny. Dane na tablicy widzimy nawet z kilkudniowym opóźnieniem. Nie dotyczą one także terenu szkoły, więc...

Prezydent nie ma kompetencji

Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta, zauważa: - Prezydent Miasta Bydgoszczy nie ma kompetencji do prowadzenia monitoringu jakości powietrza. Wniosek o przeprowadzenie badań trzeba skierować do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wynika to z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm.) do wykonywania pomiarów wielkości emisji oraz poziomów substancji lub energii występujących w środowisku powołana jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) koordynowany i prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zakres zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) określany jest w wieloletnich strategicznych programach PMŚ opracowywanych przez GIOŚ i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw klimatu.