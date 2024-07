Nowa nawierzchnia na fragmencie ul. 20 stycznia 1920 r. w Bydgoszczy. Prace dobiegają końca

O problemie widocznym na ul. 20 stycznia 1920 roku na odcinku od Zamoyskiego do Chodkiewicza pisaliśmy w lutym 2024 r. Ulica przed zmianami wprowadzanymi w ubiegłym roku w strefie płatnego parkowania była jednokierunkowa i dopuszczano na niej kontraruch rowerowy. Gdy zmieniano organizację ruchu, zdecydowano się jednak na istotną korektę. Miejsce parkowania aut przeniesiono na drugą stronę jezdni (prawą, patrząc od strony Chodkiewicza).

Ten rozpoczął się pod koniec pierwszego tygodnia lipca. Robotnicy zerwali nawierzchnię na ul. 20 stycznia 1920 r. na odcinku od Chodkiewicza do Zamoyskiego, po stronie, którą poruszały się auta i przystąpili do prac nad nową. Zamknięcie ulicy na czas remontu dla wielu kierowców było zaskoczeniem, choć pierwotnie go nie planowano. Auta na czas prowadzonych prac miało poruszać się drugim pasem.