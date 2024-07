W ramach zadania ułożona została nowa nawierzchnia. Drogowcy rozszerzyli zakres prowadzonych robót i zlecili dodatkowo przebudowę chodnika po zachodniej stronie ulicy. Wykonano również zjazdy na posesję. We wtorek planowane są jeszcze prace porządkowe na budowie i montaż oznakowania pionowego.

– We wtorek (9 lipca) w godzinach popołudniowych ul. Łęczycka od ul. Fordońskiej zostanie udostępniona do ruchu. Od środy (10 lipca) autobusy wrócą na standardowe trasy. Autobusy linii nr 59, 64, 69, 89 i 33N aktualnie kursują jeszcze ulicą Bałtycką – informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wykonawca płynnie z pierwszego etapu remontu przejdzie w drugi. Gdy odcinek od strony ul. Fordońskiej będzie otwierany, we wtorek po południu zamknięty zostanie kolejny – od ronda do ulicy Bocznej (wysokość stacji benzynowej). Po wykonaniu tych robót, rozpocznie się ostatni etap. Prace będą prowadzone wówczas na fragmencie Łęczyckiej od Bocznej do ul. Kamiennej.