Nocne hałasy przy odbieraniu paczek na Osowej Górze w Bydgoszczy. Mieszkaniec skarży się na lokalizację automatu

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Te dotyczą m.in. kwestii estetycznych i ustawiania paczkomatów w każdym możliwym wolnym miejscu. W Bydgoszczy powstały już zagłębia automatów, miejsca, gdzie na kilku metrach kwadratowych powierzchni jest ich kilka, różnych firm . To jednocześnie ułatwienie i utrudnienie dla kurierów. Z jednej strony mogą oni dostarczyć paczki do kilku urządzeń, a z drugiej, mogą mieć problem z zaparkowaniem w pobliżu auta. Na dodatkowy problem zwraca uwagę mieszkaniec Osowej Góry.

Z raportu „Automaty paczkowe 2.0: Rozwój, Innowacje, Przyszłość” przeprowadzonego przez Colliers wynika, że w Polsce w 2023 roku było ponad 38 tys. automatów paczkowych. Ich liczba w 2024 r. może wzrosnąć do 45 tys . Te nie powstają w próżni – najwidoczniej jest na nie popyt. Klienci cenią sobie fakt, że mogą zamówić towar prawie pod sam dom i odebrać go o dogodnej dla siebie porze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego automaty paczkowe do wysokości 3 metrów włącznie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Tylko właściciel terenu ma wpływ na ich lokalizację. Dziś jednak coraz częściej to nie firmy zabiegają o to, aby gdzieś ustawić automat, ale robią to sami mieszkańcy.