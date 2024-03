Lotniczy weekend w sierpniu 1996 w Bydgoszczy. Targi, akrobacje myśliwców i balony nad miastem - archiwalne zdjęcia

"Aerointerlot '96" w Bydgoszczy

Poczta balonowa i akrobacje lotnicze

Najbardziej efektowną częścią weekendu były pokazy akrobacji lotniczych w wykonaniu pilotów między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Polski. W Bydgoszczy pojawiły się takie samoloty jak F-4 Phantom II, Panavia Tornado, Mirage 2000, czy F-16 i F-18. Nie zabrakło oczywiście cywilnych maszyn.

Obserwować można było również loty balonów. Jak czytamy na stronie epopejabalonowa.pl, imprezę w piątek (23 sierpnia) zainaugurowały międzynarodowe zawody balonowe. Tego dnia nad Bydgoszczą uniosło się też 2000 przesyłek pocztowych. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" można było nadać w UP Bydgoszcz 1.

