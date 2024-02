Nocna opieka stomatologiczna w Bydgoszczy. Gdzie zgłosić się z bólem zęba?

Jak podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, jeżeli stan zdrowia pacjenta nagle się pogorszy w dni powszednie po godzinie 18 lub w czasie weekendu i innych dni wolnych od pracy, może on skorzystać z pomocy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W ostateczności pomocy może szukać także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Skontaktował się z nami mieszkaniec Bydgoszczy z prośbą o interwencję w związku z utrudnionym dostępem do punktu doraźnej pomocy stomatologicznej. W Kujawsko-Pomorskiem najbliżej Bydgoszczy znajduje się punkt w Dobrczu. Jednak po godz. 22 oraz w niedziele i święta połączeń komunikacyjnych brak. Co zatem mają zrobić pacjenci, którzy w tym czasie potrzebują takiej pomocy? Sprawdziliśmy.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach umowy z NFZ świadczeń z zakresu stomatologii doraźnej udzielają w dni robocze w godz. 19-7 (a także w weekendy, dni wolne i święta całodobowo) trzy placówki: Madental Stomatologia (ul. Leśna 2, Dobrcz), NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne ORMED (ul. Srebrnego 1, Toruń) oraz Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej (ul. Kilińskiego 16, Włocławek). Problem w tym, że przez większość czasu, w którym punkty te funkcjonują, dostać się do nich można jedynie samochodem lub taksówką, co z kolei generuje spore koszty.

Nocna opieka stomatologiczna w Bydgoszczy. Dojazd na własną rękę albo wcale?

- Pomimo że w Bydgoszczy mieszka ponad 350 tysięcy osób, od 2020 r. nie ma w mieście jakiejkolwiek nocnej/świątecznej doraźnej opieki dentystycznej. Najbliższy punkt znajduje się w gminie Dobrcz oddalonej od Bydgoszczy o około 20 kilometrów. Autobus podmiejski linii, który jest w zasadzie jedyną formą komunikacji dla osób nie posiadających samochodu bądź środków na inną formę transportu, kursuje raz na godzinę, a w weekendy oraz święta, kiedy przypada okres opieki doraźnej nie kursuje on wcale. W efekcie osoba z dolegliwościami bólowymi w obrębie jamy ustnej, które są ekstremalnie uciążliwe, a nierzadko kompletnie uniemożliwiają funkcjonowanie, zmuszona jest na własny koszt pokonywać odległość ponad 20 kilometrów - denerwuje się bydgoszczanin.

Sprawdziliśmy. Obecnie w soboty z Bydgoszczy do Dobrcza odjeżdża siedem autobusów. Ostatni kurs w dni robocze ma miejsce po godz. 21, jednak w takim przypadku nie ma możliwości powrotu, gdyż ostatni autobus z Dobrcza wyjeżdża w podobnym czasie. Na niedzielę z kolei nie udało nam się znaleźć żadnego połączenia.

O problemie związanym z brakiem dostępu do nocnej opieki stomatologicznej przypominaliśmy w ostatnich latach wielokrotnie. Jak pisaliśmy w ub. r., konkurs w sprawie uruchomienia nocnej opieki stomatologicznej był ogłaszany w latach 2018-2022 dziesięciokrotnie. Jednak do 2022 r. nie było podmiotów chętnych do podpisania kontraktu z NFZ. Dopiero w maju 2022 r. udało się wyłonić dwóch świadczeniobiorców w naszym regionie. O obecną sytuację zapytaliśmy w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. - Mając na uwadze dobro pacjentów K-P OW NFZ nie ustaje w dalszych działaniach zwiększających dostępność do świadczeń stomatologii doraźnej na terenie Pomorza i Kujawach. W latach 2018-2022 dziesięciokrotnie ogłaszaliśmy postępowania konkursowe. Dziesięć razy je unieważnialiśmy z powodu braku chętnych, pomimo sześciokrotnego zwiększania wyceny. Za jedenastym razem, w maju 2022 roku udało się wyłonić dwóch świadczeniodawców. W sierpniu 2022 roku ogłosiliśmy kolejne postępowania konkursowe w celu pozyskania realizatorów świadczeń w Bydgoszczy oraz w pozostałych miejscowościach naszego województwa. Niestety, z powodu braku chętnych konkurs został unieważniony - mówi Daria Szcześniak z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji K-POW NFZ w Bydgoszczy.

Nocna i świąteczna opieka stomatologiczna w Bydgoszczy. Z bólem zęba na SOR?

Jak informowaliśmy w środę, 28 lutego, Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła zgodę na przekazanie budynku przy ul. Przemysłowej na rzecz powstania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK, w którym udzielana ma być również pomoc doraźna, całodobowo. Centrum to ma powstać w ciągu 2-3 lat. Co w tym czasie mają zrobić pacjenci w nagłych wypadkach? Zapytaliśmy o to w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak zaznacza Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne należy do świadczeń gwarantowanych, czyli przysługujących pacjentom bezpłatnie, w ramach środków publicznych. Zatem każdy pacjent mający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w sytuacji nagłej, np. w przypadku nagłego bólu zęba, ma również możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nagle się pogorszy w dni powszednie po godzinie 18 lub w czasie weekendu i innych dni wolnych od pracy, może on skorzystać z pomocy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

- W ramach tych świadczeń pacjent może uzyskać m.in. wstępną diagnozę, np. w zakresie określenia rzeczywistej przyczyny bólu, pomoc polegającą na jego łagodzeniu, czy wypisanie recepty na antybiotyk. Ponadto w sytuacji, kiedy ból pojawił się nagle i jest na tyle silny, że pacjent nie ma możliwości złagodzenia go własnymi środkami, może udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie uzyska stosowną pomoc ,np. kroplówkę, antybiotyk, lek przeciwbólowy. W razie wątpliwości, co do źródła bólu, może również zostać tam zdiagnozowany w kierunku innym niż ból zęba - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

