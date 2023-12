"Niełatwo mnie zabić" (Katarzyna Droga) - recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Rozjechanie walcem tej historii jest uzasadnione nie dlatego, że recenzują ją posiadacze kompletnej wiedzy o pisarce. Mają rację krytycy, gdyż „oparcie się” o biografię jest tu niebywale amatorskie i najeżone błędami (zwłaszcza, że Joanna Chmielewska pozostawiła po sobie źródłową kilkutomową „Autobiografię”). Dla wszystkich pozostałych, tych, którzy chcieliby Autorkę poznać i polubić, jest to zaś rzecz płaska i nudna, pozbawiona wdzięku, lekkości i inteligencji Pisarki. I to ocena dyskwalifikująca, nieznosząca sugestii, że to tylko luźne wariacje na temat życia i twórczości. W takich sytuacjach naprawdę lepiej po prostu nie brać się za takie zadanie, chyba że – co sugerują „psychofani” – jest to tylko pomysł na zbicie kasy na znanym nazwisku. „Fan i fun club” apeluje, żeby nie wydawać pieniędzy na zakup „Niełatwo mnie zabić”. Wydałam. Fani recenzują, że część poświęcona młodej Irenie (nie Irence!) Kuhn (tak naprawdę nazywała się Joanna Chmielewska, choć czasem sama o tym… zapominała) jest rozwlekła, a część o Joannie powierzchowna. Zgadzam się. Jak i z tym, że jedynym zgrabnym pomysłem jest tu tytułowanie rozdziałów książki odniesieniami do twórczości Joanny Chmielewskiej. O „Niełatwo mnie zabić” zapomnijcie. Sięgnijcie do źródeł.

Katarzyna Droga, Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej, SIW Znak, Kraków 2023