Nie będzie prokuratury regionalnej w Bydgoszczy. Prokurator krajowy nie zamierza zmieniać przepisów

Wzmocnienie roli Bydgoszczy i województwa

Gdańsk drugi w kraju

Radny zwraca uwagę, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku jest drugą co do liczby wpływu spraw w Polsce w ub. roku. Podlega pod nią sześć prokuratur okręgowych - w Gdańsku, Bydgoszczy, Elblągu, Słupsku, Toruniu i Włocławku. - Argumentu przeważającego za utworzeniem Prokuratury Regionalnej w Bydgoszczy nie stanowi również poziom obciążenia Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, albowiem jest on zbliżony do średniej krajowej - zauważa I zastępca prokuratora krajowego.