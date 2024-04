Skrzynki przy rogu al. Mickiewicza i Paderewskiego w Bydgoszczy zostają, ale zmienią wygląd

– Czy to Wasze skrzynki oszpeciły pocztówkowe widoki na rogu Paderewskiego i Alei Mickiewicza? – zwrócił się do spółki MWiK w mediach społecznościowych Bydgoski Ruch Miejski. – Z pewnością to bardzo ważne budki z bardzo ważnymi instalacjami, ale to nie może tak zostać – pisali w lutym społecznicy.

Dodatkowo zauważyli, że instalacja zasłania docenioną w konkursie Fasada Roku 2022 kamienicę. Z kolei inny problem wskazano na profilu „Po Bydgosku”. Skrzynki umiejscowiono przy przejściu dla pieszych, co powoduje, że dla kierowców jadących od strony Gdańskiej piesi mogą być zupełnie niewidoczni. Spółka MWiK wyjaśniła nam, że skrzynki mieszczą urządzenia zasilające i sterujące zbiornikiem retencyjnym zlokalizowanym przy al. Mickiewicza.