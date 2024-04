Motorniczy z Bydgoszczy zgłaszają problemy z ITS-em. Drogowcy odpowiadają, że system działa prawidłowo

Motorniczy z Bydgoszczy skarżą się, że od miesięcy system ITS nie działa prawidłowo. To ma mieć bezpośredni wpływ na opóźnienie kursowania tramwajów, bo pojazdy na skrzyżowaniach, gdzie powinny mieć priorytet, tracą czas w oczekiwaniu na zmianę świateł.

W komentarzach pod artykułami o komunikacji miejskiej czytamy kilka skarg motorniczych na działanie systemu ITS. Jeden z nich dopytuje, dlaczego od miesięcy linia 11 nie ma priorytetu w Fordonie, choć 7, kursująca na tym odcinku tą samą trasą, taki priorytet ma. – Dlaczego od miesięcy ITS dla tramwajów codziennie nie działa? – pyta. O problem pytamy kilku bydgoskich motorniczych – każdy potwierdza, że z system nie działa prawidłowo. Nie przez cały czas, ale codziennie, na różnych trasach, o różnych porach, przestaje działać. Rozmawiamy z nimi w różne dni, a wszyscy mówią to samo – „dziś rano na radiu zgłaszali problem do centrali ruchu”. Tramwaje tracą przez to priorytet na skrzyżowaniach, kursy są opóźnione, a pasażerowie mają pretensje do motorniczych. Każdy, kto podróżuje komunikacją miejską może zwrócić uwagę na problem. Najłatwiej sprawdzić czy coś jest nie tak na trasie z i do Fordonu. Tam tramwaj powinien poruszać się płynnie, pokonując każde ze skrzyżowań w krótkim czasie. Jeśli na każdych światłach pojazd stoi i czeka dwie minuty na zmianę, to znaczy, że prawdopodobnie właśnie nie zadziałał system.

– Ruszam z Fordonu, dojeżdżam do pierwszych świateł i stoję długo. Już mi to nie pasuje. Dojeżdżam do przejazdu przy Wolnej i znów stoję. Wiem, że na skrzyżowaniach nie mam priorytetu – tłumaczy nam motorniczy. Co wtedy należy zrobić? – Najczęściej wylogowujemy się z systemu, by znów się do niego zalogować. Gdy system zaczyna na nowo pokazywać dane, to znaczy, że sygnał wrócił – wyjaśnia.

Nie zawsze jednak wylogowanie pomaga. Drugą opcją jest opuszczenie kabiny i zresetowanie bezpieczników. Nawet jeśli rozwiązania zadziałają, po jakimś czasie problem się powtarza. Jak duże może powodować to opóźnienia? Na linii nr „5”, na całej trasie, w ten sposób można stracić 7-8 minut. Mniej na „11”, ale jak wyjaśniają motorniczy, wynika to z tego, że rozkład jazdy wciąż zawyża czas przejazdu i braki na trasie z Fordonu można nadrobić za mostem Kazimierza Wielkiego.

– Nie rozumiem, jak to możliwe, że system raz tramwaj widzi, a raz nie. Czasami wygląda to tak jakby sygnał docierał dopiero w momencie, gdy jesteśmy przy samym skrzyżowaniu, przy samych światłach, a powinien wyłapywać przejazd z dalszej odległości – mówi jeden z motorniczych.

Przyczyna nieznana

– Tak naprawdę to od 8 lat są problemy z systemem – dodaje drugi. – Nie chodzi o jedną lokalizację – system zawiesza się w różnych miejscach. Może to z urządzeniami zamontowanymi w tramwajach coś jest nie tak? My nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, dlatego zgłaszamy to centrali ruchu, aby ktoś mógł to zweryfikować – stwierdza. – Dziś na pętlę Niepodległości przyjechałem 9 minut po czasie – na żadnych światłach w Fordonie nie miałem priorytetu. W powrotną stronę system działał na każdym skrzyżowaniu. Nie wiem, jak to możliwe – relacjonuje kolejny pracownik MZK.

– Motorniczowie zgłaszają problem do centrali ruchu, oni zgłaszają to do ZDMiKP, informując, na których odcinkach ITS nie działa. Z informacji, jakie uzyskałem od motorniczych wynika, że uwagi nie przynoszą żadnego efektu. Po zgłoszeniach nic się nie zmienia – mówi nam Andrzej Arndt, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy – Miałem w środę spotkanie ze związkami, gdzie związkowcy poruszyli tę kwestię. Będziemy próbowali wspólnie to wyjaśnić z ZDMiKP – zapowiada Piotr Bojar, prezes MZK. Dodaje, że chce, aby odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele załogi przedstawią swoje problemy, a drogowcy będą mogli odnieść się do kwestii technicznych. Podniesiony przez motorniczych temat przedstawiamy drogowcom, pytając, czy spływa do nich wiele zgłoszeń w tej sprawie, czy ustalono z czego wynika problem oraz czy podejmowano jakieś działania w tym zakresie. Dopytujemy również o „11” i brak priorytetu dla tej linii. – W odpowiedzi na poniższe zapytanie, pragniemy poinformować, że nie otrzymaliśmy zgłoszeń w tej sprawie. Sprawdziliśmy system ITS i działa poprawnie – odpowiada Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP. – Priorytet dla linii nr 11 (z Fordonu do centrum) jest już sprawdzany przez operatora systemu – dodaje.

