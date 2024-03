Remondis Bydgoszcz w wakacje zakończy prace modernizacyjne. Sprawdzamy postęp robót przy ul. Inwalidów

Spółka planuje zakończyć inwestycję na przełomie lipca i sierpnia, a odbiory mają odbyć się we wrześniu. Koszt całej inwestycji to ponad 50 mln zł .Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia.

– Spółka prowadzi prace budowlane od sierpnia 2023 roku, właściwie nieprzerwanie. Wcześniej prowadziliśmy rozbiórki wszystkich dotychczasowych budynków. Obecnie jesteśmy na etapie zamykania ścian i dachów trzech hal : do biologicznego przetwarzania, magazynowania odpadów zielonych oraz do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych – informuje „Express Bydgoski” Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondis Bydgoszcz.

– Naszym zadaniem była pełna hermetyzacja procesu biologicznego i mechanicznego i wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, które mogły się pojawić od czasu do czasu z naszej instalacji – tłumaczy Małgorzata Gotowska. Inwestycja dostosowana jest do dwóch ważnych dokumentów, w tym dyrektywy unijnej z 2018 roku, która dotyczy technologii przetwarzania odpadów komunalnych i zielonych.

Po zakończeniu budowy nowych hal cały proces, od momentu wjazdu, będzie mógł odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. Na czas prowadzonych prac część odpadów komunalnych została przekierowana do innych instalacji. Odpady zielone wciąż przyjeżdżają do zakładu przy ul. Inwalidów, ale roboty zorganizowano w taki sposób, aby nie utrudniało to życia firmie i na placu budowy.

W marcu Remondis Bydgoszczy zaprosił do składania ofert wstępnych na dostawę i montaż (w tym uruchomienie) instalacji wentylacji i odpylania wraz z wykonaniem automatyki w halach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Na przygotowanie wyceny przez oferentów spółka czeka do 12 kwietnia. Same roboty ujęte są w przyjętym terminie zakończenia całości inwestycji.