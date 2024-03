Dwie firmy zainteresowane przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Po remoncie zmieni się trasa linii 67

Przetarg na przebudowę ul. Łęczyckiej wystartował w połowie lutego. Przebudowane będą dwa jej odcinki – od ulicy Kamiennej do Curie-Skłodowskiej oraz od Curie-Skłodowskiej do Fordońskiej. Z zadania wyłączone jest skrzyżowanie Łęczycka – Curie-Skłodowskiej. To również zostanie przebudowane, ale przy okazji realizacji innej, większej inwestycji – wykonania infrastruktury rowerowej z osiedla Bartodzieje do Śródmieścia. Przetarg dotyczy także wydłużenia lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kamienna-Łęczycka.