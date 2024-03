Prace rewitalizacyjne na placu Wolności w Bydgoszczy wiosną. Co z kwiaciarniami?

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu dotyczącym rewitalizacji złożyła firma Strabag. Zadeklarowała realizację zadanie za kwotę 8,4 mln zł i objęcie ich 7-letnią gwarancją. Za 1,31 mln zł zaprojektuje i zbuduje pawilony kwiatowe firma El-Przem z miejscowości Nowe Dąbie. Plac Wolności od połowy 2023 r. pozostaje placem budowy – trwały tam roboty związane z budową zbiornika retencyjnego, inwestycji realizowanej przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

– Jesteśmy po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, natomiast przed przekazaniem mu terenu, ponieważ to uwarunkowane jest zakończeniem prac przez MWiK, który jeszcze częściowo zajmuje ten teren – mówił na styczniowej sesji Rady Miasta o planowanej rewitalizacji placu Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta.

Zapytaliśmy bydgoski ratusz czy przekazano już plac budowy, kiedy na miejscu mogą ruszyć prace oraz kiedy może zostać zakończona część inwestycji związana z przygotowaniem punktów sprzedaży kwiatów, by na miejsce mogły powrócić kwiaciarki. Roboty od początku dzielone są na etapy. W pierwszej kolejności zaplanowano przebudowę części przed kościołem, by móc ustawić tam pawilony, a na samym końcu przebudowę jezdni, co ma zminimalizować utrudnienia drogowe.