Administrator budynku przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy tłumaczy, dlaczego remont jest konieczny

– Historia sięga 2017 roku. Wtedy po raz pierwszy wspólnota chciała się docieplić, ale mieszkańcy byli przeciw. Podjęto próby czyszczenia elewacji, które przyniosły taki efekt, że cegła kruszała pod ciśnieniem. Tylko fragment budynku został wyczyszczony. Dodatkowo spoiny pomiędzy cegłami były wypłukiwane. Z bólem serca będziemy zakrywali cegłę, ale to jedyne rozsądne wyjście – tłumaczy „Expressowi Bydgoskiemu” Michał Fiszer, administrator budynku przy ul. Chodkiewicza 24.

Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła audyt termomodernizacyjny, żeby jak najbardziej obniżyć koszty mieszkańcom. Administrator uważa, że przygotowany projekt jest wykonany tak, aby budynek w możliwie największym stopniu zachował oryginalną strukturę i wkomponował się do nowych obiektów w okolicy. Zaznacza, że budynek nie jest wpisany ani do rejestru, ani do ewidencji zabytków. Co z możliwością ocieplenia go od środka?

Tak finalnie ma wyglądać budynek przy ul. Chodkiewicza 24. Jedyną różnicą będzie inny kolor drzwi. Materiały inwestora