Nabór do klas I szkół podstawowych w Bydgoszczy. Ważne terminy i zasady rekrutacji

Zanim to nastąpi, już w piątek (23 lutego) o godz. 12 w systemie rekrutacyjnym została udostępniona oferta do klas I. Sama rejestracja wniosków/zgłoszeń rozpocznie się 26 lutego o godz. 8 i potrwa do 8 marca do północy. We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie dwie szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny dotyczy dzieci rocznika 2017.

- W Bydgoszczy mamy zameldowanych 2913 takich dzieci siedmioletnich - informuje biuro prasowe ratusza. - W sumie w klasach I szkół podstawowych Miasto przygotowało 3611 miejsc.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.