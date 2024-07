Mycie wiat i nie tylko - trwają wakacyjne porządki na przystankach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Jak podkreśla Tomasz Okoński, wiaty przystankowe ustawiane są zgodnie z kryteriami dotyczącymi liczby pasażerów korzystających z danego przystanku.

- Dodatkowo warunkiem postawienia nowej wiaty są możliwości infrastrukturalne, czyli szerokość chodnika, który w danym miejscu musi wynosić od minimum ok. 2,70 do 3,20 metra szerokości dla wiat ze ścianami bocznymi oraz ok. 2,2 m dla wiat bez ścian bocznych (w zależności od typu wiaty). Warunkiem jest też odległość od okolicznej zabudowy - wyjaśnia Tomasz Okoński.