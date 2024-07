Rekordowa liczba zgłoszeń do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas weryfikacji projektów

Projekty można było zgłaszać od 24 maja do 30 czerwca. Mieszkańcy przesłali projekty:

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy osiedla Błonie, skąd nadesłano 48 projektów. Ponad 40 zgłoszono ich na Wyżynach, w Nowym Fordonie oraz na osiedlu Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto.

– Ponad 900 zgłoszonych projektów to dowód na to, że bydgoszczanki i bydgoszczanie chcą i potrafią decydować o mieście. Ten wynik doskonale pokazuje też jak bardzo cenimy ideę samorządności. Dziękuję za waszą aktywność i zachęcam do dalszego zaangażowania w kolejnych etapach prac nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim – powiedział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.