Pierwszy etap prac na ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy dobiega końca. Autobusy wrócą na stałą trasę

Za kilka dni zakończy się pierwszy etap remontu ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Drogowcy przekazali informacje na temat aktualnego stanu robót. Zmiana będzie wiązała się m.in. z powrotem autobusów na stałe trasy.

– Rozszerzyliśmy zakres robót na ul. Łęczyckiej. Oprócz nowej nawierzchni robimy też chodnik po zachodniej stronie. W czwartek układana będzie już ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Potem oznakowanie i ... OTWIERAMY. Na trasę wrócą też autobusy – przekazał we wtorek (2 lipca) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Remont wiąże się z utrudnieniami w ruchu (przygotowano dojazdy do pobliskich sklepów i posesji) oraz ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii nr 59, 64, 69, 89 i 33N w obu kierunkach kursują ulicami Bałtycką. Przystanek Most Kazimierza Wielkiego na Łęczyckiej, w kierunku centrum, na czas prowadzonych jest zawieszony. Zmieni się to w momencie, gdy wykonawca przeniesie się na kolejny odcinek.