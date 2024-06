Wiemy, kiedy rozpocznie się budowa nowych przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy

Zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, na jakim etapie są przygotowania do budowy . Przypomnijmy, że wykonawcą peronów wiedeńskich będzie wyłoniona w przetargu firma Affabre z Bydgoszczy.

- Jestem seniorem i ucieszyłem się na wiadomość, że mają powstać kolejne przystanki wiedeńskie na ul. Gdańskiej - mówi pan Kazimierz, mieszkaniec Śródmieścia. - Podwyższenie jezdni do poziomu tramwaju dla starszych mieszkańców, takich jak ja, jest ważne, bo ułatwia nam wsiadanie i wysiadanie. Czytałem jakiś czas temu, że umowa została podpisana z wykonawcą w kwietniu br., ale jakoś cisza w temacie.

Wspomniane przystanki wiedeńskie będą kolejnymi, które powstaną na ul. Gdańskiej. W ub. roku na głównej ulicy w centrum miasta oddano do użytku dwa takie perony w pobliżu ul. Chodkiewicza. Oba wyniesione przystanki zarówno w stronę Lasu Gdańskiego i centrum miasta zostały nieznacznie przesunięte bliżej ul. Zamoyskiego. Wykonawcą tej inwestycji była wówczas także firma Affabre.

Zadanie polega na przebudowie dwóch par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy placu Praw Kobiet oraz placu Wolności. Przy placu Praw Kobiet, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, tylko chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych. W przypadku peronów przy placu Wolności podniesiony zostanie chodnik i dodatkowo jezdnia . W ramach inwestycji ustawione będą też nowe wiaty przystankowe.

Docelowo ulica Gdańska ma być wyposażona w perony wiedeńskie na odcinku od pl. Teatralnego do ul. Kamiennej. Gotowa koncepcja, która była także przedmiotem konsultacji społecznych, zakłada budowę 13 przystanków wiedeńskich, w tym 12 (6 par) na Gdańskiej.

Warto przypomnieć, że na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam, jak wyniesionej jezdni. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej, ale to co najważniejsze - poprawia bezpieczeństwo. Wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.