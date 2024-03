Muzyczny spektakl "Przygody Calineczki" z dedykacją dla małej Hani Krakowskiej Zobacz zdjęcia

- Jest to jedna z najpiękniejszych baśni, która zainspirowała nas do stworzenia wiosennego i barwnego muzycznego spektaklu - mówi Katarzyna Witkowska, aktorka i reżyserka spektaklu. - Perypetie dziewczynki ukazują wartość przyjaźni i moc wzajemnego wsparcia. Nasz teatr posłużył się formą musicalu i tym samym wprowadził widza do krainy baśniowej wrażliwości.

Po przedstawieniu na dzieci czekały liczne atrakcje, które przygotowali animatorzy ze stowarzyszenia Pomimo Przeciwności. Były warkoczyki, malowanie buziek oraz tworzenie maskotek.

Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na leczenie małej bydgoszczanki - Hani Krakowskiej, która urodziła się z zespołem Pfeiffera. To bardzo rzadka choroba genetyczna, która zagraża jej życiu. Czaszka dziecka rośnie zbyt wolno w stosunku do mózgu i nie ma dla niego miejsca. Dlatego Hania musi co jakiś czas przechodzić skomplikowane i bardzo drogie operacje, które przynoszą dobry efekt i pozwalają jej prawidłowo się rozwijać.