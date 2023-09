Mija miesiąc od otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Jak mieszkańcy oceniają odnowione miejsce?

– Byliście już w wyremontowanej Hali Targowej? Jak wam się podoba? Jest coś, co byście w niej zmienili? – zapytaliśmy na profilu „Expressu Bydgoskiego” na Facebooku. Obiekt otwarto 4 sierpnia, ale nadal budzi wiele emocji. Część osób pojawia się tam po raz pierwszy, inni pamiętają wizytę w obiekcie za dawnych lat, gdy miejsce również tętniło życiem. Teraz cały czas na miejscu jest duży ruch. Jak oceniane są zmiany?

– Bardzo dobry pomysł, podobnie jak w Warszawie „Koszyki” – ocenia pan Waldemar. – Jest dość głośno, ale młodzi lubią przebywać w głośnych lokalach. Jest też fajnie, swobodnie – uważa pani Teresa. Wśród osób, które pamiętają czasy, gdy hala była bardziej targowa niż gastronomiczna ocena rewolucji jest różna.

– Ta hala to jakaś jedna wielka pomyłka. To jadłodajnia z kiepskim żarciem. Stara hala miała swój urok i spełniała swoją role. I komu to przeszkadzało? – pyta pan Wiesław. – Masz rację, stara hala miała swój urok – pamiętam, byłam wtedy nastolatką. Pamiętam też smród padliny, tzn. mięsa, które było sprzedawane na samym dole. Miło wspominam „tamte” lata. Ale wiem, że nie warto tęsknić za tym, co było, a warto iść ku nowemu – odpowiada pani Karina.