Mieszkaniec Fordonu: „Proszę nie wyrzucać resztek jedzenia przez okno! Koty nie jedzą kości"

Niedokarmianie ptaków chlebem, to jedna z najważniejszych zasad, jaka powinna przyświecać osobom, które chcą pomagać zwierzętom. Pieczywo zawiera sól, polepszacze, spulchniacze, środki konserwujące, które są dla ptaków szkodliwe - może spowodować zatrucie pokarmowe lub prowadzić do poważnych chorób. Nadpsute jedzenie zalegające na ulicy może też zaszkodzić psom.

- Było tego chyba ze dwa bochenki chleba i około 10 bułek. Często widuję też porozrzucane kości, ale to akurat ptaki mogą wyciągać je ze śmietników i gubić po drodze. Kilka razy zwracałem uwagę seniorom, którzy zostawiają jedzenie dla ptaków, żeby tego nie robili, bo nie tylko nie dokarmiają ptaków (jak myślą), to jeszcze ściągają szczury i lisy. Pod koniec grudnia lisia rodzina zamieszkała przy jednym z bloków. Niestety wiele osób nie potrafi zrozumieć, że pszenne pieczywo szkodzi ptakom, a nie je odżywia - dodaje pan Mikołaj.

Takich sytuacji jest jednak więcej. Na drzwiach jednego z bloków na Osiedlu Przylesie ktoś przykleił kartkę z następującą informacją: „Proszę nie wyrzucać resztek żarcia przez okno! Koty nie jedzą kości! A jak chcecie je dokarmiać to ruszcie dupę na dół i włóżcie do miski a nie robicie wysypisko przed blokiem dla robali i szczurów. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać zostanie to zgłoszone a odpady z waszych domów z podwórka przed blokiem będą lądowały w windzie którą jeździcie. Wesołych świąt.”