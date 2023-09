Miasto, walcząc ze smogiem, sprawia, że smog jest jak smok - Kronika bydgoska

Zmasowane natarcie robotników, w imię lepszego jutra budujących kanalizację deszczową na bydgoskich ulicach, byłoby dziś łatwiejsze do strawienia dla kierowców, gdyby towarzyszyło temu lepsze…

Bydgoscy sygnaliści przy okazji powstania wykopu na Staszica donosili także o zniszczeniu części czerwonego pasa, który tam ostatnio wymalowano, czyli kontraruchu rowerowego . I ja zajrzałem w tę dziurę. Owszem, skuto część ścieżki rowerowej, ale nie robiłbym z tego faktu problemu. Zniszczony odcinek ma nie więcej niż 10 metrów. Odmalowanie go po zakończeniu prac nie zajmie więc wiele czasu i nie będzie wiele kosztowało.

Bardziej zirytował mnie fakt, że w miejscu skutego asfaltu i zamkniętej biało-czerwonymi szykanami końcówki ulicy nic przez blisko tydzień się nie działo . Konkretnie, ulicę zamknięto we wtorek, 22 sierpnia. Gdy tego dnia zajrzałem za oddzielające wykop bloczki, widać było, że po skuciu asfaltu odsłoniętego kawałka ziemi nie drążono. Dopiero w poniedziałek, 28 sierpnia, miałem szczęście pojawić się na Staszica akurat w chwili, gdy koparka rozpoczęła dalsze prace (patrz: zdjęcie) . I po co kierowcy męczyli się przez sześć dni, na różne sposoby usiłując objechać skrzyżowanie koło filharmonii i Collegium Copernicanum UKW? Nie można było zamknąć przejazdu później?

"Obecną sytuację można podsumować jednym słowem: skandal" - napisał do mnie Czytelnik. Zorientowawszy się, że nie chodzi o politykę, cierpliwie czytałem dalej: „W tym samym czasie miasto dokonało: 1.…

W ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie były rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, a teraz bloger, piszący na temat elektromobilności. Zwrócił mi uwagę na pewien paradoks związany z wysiłkami ratusza w celu przepędzenia samochodów ze śródmieścia, podejmowanymi między innymi - a może przede wszystkim - pod hasłem walki ze smogiem. Na całym cywilizowanym świecie - przekonywał ów bloger - obrona przed komunikacyjnym smogiem w dużych miastach odbywa się na dwóch frontach. Na pierwszym wprowadzane są zakazy wjazdu do ścisłego centrum pojazdów z silnikami spalinowymi. W Polsce takie zakazy szybko pewnie się nie pojawią - ze względu na chude portfele większości Polaków i brak odpowiedniej infrastruktury do obsługi samochodów elektrycznych.

Druga linia obrony to przebudowa siatki ulic lub nowa organizacja ruchu na starych ulicach. W tę stronę poszła ostatnio Bydgoszcz, m.in. zamieniając wiele ulic z dwukierunkowych na jednokierunkowe, wytyczając na jezdniach ścieżki rowerowe czy przenosząc na jezdnie miejsca parkingowe, które wcześniej wymalowane były na wąskich chodnikach.

Piesi i rowerzyści na tym skorzystali, ale kierowcy samochodów stracili. Już teraz tkwią w dłuższych korkach, a zwiększą się one z pewnością po rozpoczęciu roku szkolnego. Tymczasem walka ze smogiem na Zachodzie zmierza w stronę maksymalnego przyspieszenia ruchu samochodowego, by auta jak najkrócej przejeżdżały przez centra miast i nie zatruwały tam powietrza.