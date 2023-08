Skandal na Skrzetusku w Bydgoszczy - z komentarzem Jarosława Reszki

Drugi raz ugrzązłem na jakieś 100 metrów przed światłami przy skrzyżowaniu ze Skłodowskiej-Curie. Korek w tym miejscu niektórzy próbowali ominąć skrętem w Zamenhofa, w stronę Kurpińskiego. Tyle że Kurpińskiego dojechać do Skłodowskiej-Curie się nie da, bo Kurpińskiego jest jednokierunkowa. Niemniej doszły mnie słuchy, że dla desperatów to teraz żadna przeszkoda - walą pod prąd. Zanim dotarłem na drugi kraniec Łużyckiej, zatrzymałem się, by zrobić zdjęcie nowemu znakowi zakazu skrętu w Karłowicza. Jakiś figlarz wkopał go w takim miejscu, że znak schował się za koroną drzewa.

Prawdziwa zabawa zacznie się tam jednak dopiero za tydzień. Wtedy uczniowie wrócą do dwóch szkół przy Karłowicza, a trochę później - studenci do akademików przy Łużyckiej.