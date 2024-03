Maja Adamczyk, kandydatka na prezydenta Bydgoszczy, przedstawiła swój program wyborczy

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w czwartkowe przedpołudnie w jednym z bydgoskich hoteli.

Maja Adamczyk ma wiele postulatów. Jednym z głównych tematów, którym chce się zająć po ewentualnym zwycięstwie, jest „naprawa relacji między miastem a MZK”. - Wiele osób zwraca uwagę nie tylko na ten konflikt, ale też problemy komunikacyjne w mieście. Mieszkańcy mają kłopoty z dotarciem np. do Parku Przemysłowego czy Łęgnowa. Problemem są też długie przerwy w kursowaniu autobusów i tramwajów – wyliczała 32-latka.

Maja Adamczyk chce także, by pierwsze 30 minut w strefie płatnego parkowania było darmowe.

- Wiele osób się spieszy i zatrzymuje tylko na chwilę. Takie rozwiązanie z pewnością spodobałoby się mieszkańcom – argumentowała.

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Europejska Lewica zamierza walczyć o powrót Collegium Medicum do Bydgoszczy, integrację wszystkich uczelni nad Brdą, a finalnie powołać do życia Uniwersytet Bydgoski. Planuje też m.in.: gruntowny remont stadionu Polonii, odbudowę muszli koncertowej w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa oraz wybudowanie AquaParku. Chce także zadbać o seniorów, poprzez zapewnienie im miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz dostępu do darmowych badań profilaktycznych.