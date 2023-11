Kurt Elling i Charlie Hunter na Bydgoszcz Jazz Festival

11 listopada w kinoteatrze Adria w Bydgoszczy wystąpią Kurt Elling i Charlie Hunter. Będzie to ostatni koncert w ramach teogorcznej edycji Bydgoszcz Jazz Festival. Początek o godz. 20.00.

Kurt Elling to wokalista jazzowy, znany ze swojej niezrównanej wirtuozerii i talentu do pionierskich poszukiwań artystycznych. Od odkrywania na nowo ponadczasowych standardów po własny, oryginalny śpiew, muzyk z Chicago połączył swoje olśniewające talenty z całą gamą podejść muzycznych, charakteryzując się wyobraźnią, wnikliwością i inteligencją emocjonalną. Był dziewięciokrotnie nominowany do nagrody Grammy a w 2009 roku za płytę Dedicated To You otrzymał nagrodę dla najlepszego jazzowego albumu wokalnego.