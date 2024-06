Książulo zrobił reklamę lokalowi w Bydgoszczy Mieszkańcy narzekają na bałagan - zdjęcia

- We wtorkowe popołudnie otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie i wysłaliśmy patrol – mówi naszej gazecie Piotr Mróz z bydgoskiej Straży Miejskiej. - Trawnik należy do spółdzielni mieszkaniowej, a właściciel lokalu ma jej zgodę na wystawienie stolików i krzesełek. Podczas wizyty patrolu nie zauważono porozrzucanych śmieci. Właściciel został jednak poinformowany, że ma dbać o porządek.

- W niedzielne popołudnie wybrałem się na spacer. To, co zobaczyłem, aż mną wstrząsnęło. Na trawniku ustawiono stoliki i krzesełka, wokół walało się mnóstwo śmieci. Zastanawiam się, czy właściciel obiektu posiada w ogóle zgodę na zajmowanie pasa zieleni? - pyta pan Krystian.

Co ciekawe, restaurację przy Skłodowskiej-Curie 84A otwarto dwa miesiące temu, ale dopiero od niedawna przeżywa ona oblężenie klientów. - Nie można wykluczyć, że jest to pokłosie filmu zamieszczonego w sieci przez niejakiego Książula - mówi pani Zofia, która od ponad 40 lat mieszka na Bartodziejach.

Książulo, w właściwie Szymon Nyczke, to youtuber, który jeździ po Polsce i testuje różne miejsca, w których podawane są posiłki: jarmarki, restauracje w kurortach czy punkty gastronomiczne. Materiały wideo wrzuca później do sieci. Może pochwalić się ponad 1,4 milionami subskrybentów, 330 milionami wyświetleń, setkami tysięcy obserwujących w mediach społecznościowych i filmami regularnie oglądanymi przez ponad milion osób. W Bydgoszczy był kilka dni temu i pokusił się o test porównawczy. Wziął pozycje z menu KFC, ale też z bydgoskiego odpowiednika globalnej sieci – Mchicken. I choć opinie wygłaszał różne, to o lokalu na Bartodziejach zrobiło się głośno.