Koszmary z ulicy Solskiego - komentarz Jarosława Reszki

Znać, że pan Dariusz odwiedza Bydgoszcz od święta. Jej mieszkańcy bowiem do końca komunikacyjnej Europy na końcu Solskiego zdążyli się już przyzwyczaić. Nie jest to zresztą jedyna mrożąca krew w żyłach niespodzianka, jaka może czekać kierowcę na tej szwederowskiej ulicy. Z drugiego jej krańca od lat nierozwiązany jest problem leniuchów, którzy przedzierają się przez dwie jezdnie Solskiego, by dostać się do marketu Kaufland. Nazwałem tych ludzi „leniuchami”, bo aby bezpiecznie i prawidłowo dostać się do marketu, trzeba nadłożyć może ze 400 metrów, by skorzystać ze sterowanego sygnalizacja świetlną przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z Ugorami.

A skoro ten stan rzeczy trwa od lat, nie mam większych złudzeń, że urzędnicy albo policjanci w najbliższym czasie zadbają o bezpieczeństwo koło Kauflandu. Zastanawiam się tylko, co się tam będzie działo, gdy pomiędzy jezdniami Solskiego pojawią się dodatkowo tramwaje (planowana linia na Błonie)…