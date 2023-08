Kolejna spółdzielnia nie chce grilla na balkonach. Lista zakazów jest długa. Będą mandaty?

Wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i regularnie łamie zasady współżycia społecznego. Spółdzielnie coraz częściej starają się jednak reagować na głosy mieszkańców, którym przeszkadza chabanina smażona na balkonowym grillu. Wystosowują apeluje o zaprzestanie tego typu praktyk. Ostatnio do tego grona dołączyła SM Budowlani.

- Czas urlopowy i wakacje zachęcają do wypoczynku na łonie natury i otwartych okien w mieszkaniach. Dla wielu pokusą jest urządzanie grilla na balkonie. Choć nie jest ono wprost zabronione w naszym prawie, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. Straż Miejska może bowiem ukarać z tytułu zagrożenia przestrzeni balkonu i okolicy ogniem. Można też zostać oskarżonym przez sąsiadów o immisję pośrednią (na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego), czyli o uciążliwe zachowanie, które zakłóca korzystanie z sąsiednich mieszkań. W tej sytuacji grozi również mandat 500 zł, a nawet sprawą w sądzie. Tym bardziej apelujemy do Państwa o nieurządzanie grilla na balkonie. O zagrożeniu pożarowym nawet nie ma co pisać, to oczywiste. Nikt jednak nie lubi, żeby jego pomieszczenia przesiąkały zapachem i dymem z grilla, a suszące się pranie w szczególności – pisze Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w swoich mediach społecznościowych.