Jest odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Drozdów w Bydgoszczy. Utwardzenie możliwe za kilka lat

– Przejazd naszą drogą zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz niszczy samochody i mienie obywateli – czytamy w piśmie, które w styczniu trafiło do rady. Mieszkańcy ul. Drozdów zwrócili się o pomoc w naprawie drogi gruntowej. Sami zwrócili uwagę, że ulica zajmuje niskie miejsce na liście kolejności wykonania utwardzania nawierzchni, więc przed nimi „wiele lat oczekiwania na normalną drogę”.

– W ciągu roku droga gruntowa jest równana co najwyżej dwukrotnie. Interwencje telefoniczne w tej sprawie w Wydziale Utrzymania Ruchu ZDMiKP nie odnoszą pozytywnych skutków. Tłumaczenie ze strony tego Wydziału jest ciągle to samo – należy czekać na poprawę pogody. Okazuje się, że albo jest za mokro albo za sucho. Naszym zdaniem powinno odbywać się co najmniej raz w miesiącu niezależnie od pogody. To chociaż w jakimś stopniu poprawi los mieszkańców ulicy Drozdów – czytamy w piśmie podpisanym przez ponad 50 osób.