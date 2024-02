Odtwarzanie nawierzchni po pracach deszczówkowych w toku. Koniec utrudnień niebawem na ośmiu ulicach Bydgoszczy

Małymi krokami z miasta znikają utrudnienia związane z pracami wykończeniowymi przy nawierzchniach po realizacji projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. W najbliższym czasie roboty powinny zakończyć się na ośmiu odcinkach, co ma pozwolić na zapewnienie przejezdności ulic.

Pod koniec stycznia spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja informowała o tymczasowym odtworzeniu nawierzchni na ul. Słowackiego, co umożliwiło przejazd tą ulicą. Nieco później, na początku lutego, choć nie bez przeszkód, aut wróciły na ul. plac Wolności na odcinku od Gimnazjalnej do Gdańskiej.

Gdy pod koniec stycznia próbowaliśmy ustalić, jakie będą kolejne miejsca, gdzie roboty zostaną zakończone, udało nam się dowiedzieć, że przy odpowiedniej pogodzie, do 16 lutego powinna zostać odtworzona nawierzchnia na ul. Ugory i Stawowej, co się jednak nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy miejską spółkę, czy są ulice, na których w ostatnim czasie zakończono prace lub planowane jest to w najbliższym czasie. – Prace wykończeniowe przy odtwarzaniu nawierzchni po pracach deszczówkowych (umożliwiając przejezdność ulic) zakończono w następujących lokalizacjach: Reja, Strzelecka, Kcyńska, Filarecka, Szubińska, Grobla, Wyszogrodzka, Słowackiego, Dwernickiego-Kamienna, Markwarta, Powstańców Wlkp./Gajowa oraz ulica Plac Wolności (od Gimnazjalnej do Gdańskiej) – informuje spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Jak przekazuje spółka, planowane jest zakończenie prac odtworzeniowych w najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach pogodowych na ulicach:

Ugory-Podgórna (odtwarzanie jezdni i chodników);

Staszica-Kopernika (odtwarzanie jezdni i chodników);

Stawowa na wysokości Lotników (odtwarzanie jezdni i chodników);

Przodowników Pracy/Śliwińskiego (odtworzenie nawierzchni);

Bocianowo – (odtworzenie nawierzchni);

Pomorska – (odtworzenie nawierzchni);

Mickiewicza – (odtworzenie nawierzchni);

Gdańska-11 Listopada – (odtworzenie nawierzchni).

Dokładne terminy nie zostały podane. Może to wynikać z faktu, że np. ewentualny spadek temperatury wpłynąłby na dodatkowe wydłużenie czasu prowadzonych prac. Poza tym, dzień zakończenia prac nie musi być równoznaczny z terminem zakończenia utrudnień. Lista przedstawiona przez MWiK nie zawiera jeszcze wszystkich adresów, gdzie aktualnie w mieście trwają utrudnienia po ubiegłorocznej realizacji inwestycji.

Zostały dwa miesiące

Realizacja dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy miała potrwać do 11 grudnia 2023 roku. W tym terminie spółka poinformowała, że wszystkie prace technologiczne umożliwiające funkcjonowanie zbiorników, objęte projektem, zostały zrealizowane na czas. Dla kierowców to jednak niewiele zmieniło, bo roboty wykończeniowe nie były w tym ujęte, a to one mają wpływ na największe utrudnienia na drogach.

– Generalnie jest taka zasada, że MWiK odtwarza nawierzchnię tam, gdzie realizuje swoje inwestycje – tłumaczył na styczniowej sesji Rady Miasta Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – ZDMiKP tymczasowo odbierając niektóre z tych inwestycji zawarł stosowne zapisy w tych odbiorach służące temu, że jeśli MWiK, czyli wykonawca nie zdąży w określonym terminie przy sprzyjających warunkach pogodowych dokończyć inwestycji, położyć warstwą ścieralną, oznakować dany odcinek ulicy, to ZDMiKP ma na to zabezpieczone środki – może to zrobić w formie wykonania zastępczego. Jeżeli takie rzeczy będą się działy, że gdzieś będzie opóźnienie, to takie działania będą podejmowane – uzupełnił. Wspomniany termin to 30 kwietnia.

